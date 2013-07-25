alkogol38 административных правонарушений, связанных с продажей алкоголя в ночное время, было выявлено в Актюбинской области за три дня. По данным пресс-службы ДВД по Актюбинской области, с 19-го по 21 июля в  области прошла акция по пресечению  фактов реализации алкогольной продукции в ночное время, а также лицам не достигших 21 года. По итогам 3-х дневной акции выявлено 38 административных правонарушений по статье 163-4 КоАП РК - «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции». Полицейским удалось выявить 12 фактов продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года и 26 фактов продажи спиртных напитков в ночное время суток. - Лица, нарушившие законодательство, привлечены к административной ответственности. Также в ходе акции с предпринимателями малого и среднего бизнеса проведены праворазъяснительные беседы в данном направлении, - говорится в релизе пресс-службы ДВД.