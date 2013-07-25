фактов реализации алкогольной продукции в ночное время, а также лицам не достигших 21 года. По итогам 3-х дневной акции выявлено 38 административных правонарушений по статье 163-4 КоАП РК -Полицейским удалось выявить 12 фактов продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года и 26 фактов продажи спиртных напитков в ночное время суток. - Лица, нарушившие законодательство, привлечены к административной ответственности. Также в ходе акции с предпринимателями малого и среднего бизнеса проведены праворазъяснительные беседы в данном направлении, - говорится в релизе пресс-службы ДВД.