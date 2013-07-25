По словам, в городе Аксай на пересечении улиц Шакенова-Утвинская на нерегулируемом перекрестке столкнулись мопед «Орион» и автомашина «Рено». - Мопедом управлял 14-летний подросток, который ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил дорогу «Рено», которая ехала по главной дороге, - рассказала порталу «Мой ГОРОД» Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - В результате ДТП несовершеннолетний водитель с диагнозом «политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма головного мозга тяжелой степени, мозговая кома 3 степени, травматический шок 2-3 степени» и его пассажир, тоже подросток 14 лет с диагнозом: «Политравма, закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» были госпитализированы в реанимационное отделение больницы г.Аксая. По словам инспектора УДП, рост числа аварий с участием детей и подростков наблюдается во время летних каникул. Только с начала июля в стране в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 6 несовершеннолетних водителей скутеров, двое из которых погибли. - Подростки садятся за руль, абсолютно не зная правил дорожного движения. Родители, делая ребенку дорогой подарок, часто не задумываются о последствиях. Между тем, они ставят под угрозу здоровье и жизнь собственных детей? - отметила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Скутер, мопед и даже велосипед — это настоящие транспортные средства, и аварии с их участием зачастую приводят к самым печальным последствиям. Владельцы мотоциклов и скутеров должны соблюдать правила наравне с другими участниками движения. Однако в большинстве случаев у многих юных гонщиков желание прокатиться с ветерком идет вразрез со здравым смыслом. К слову, согласно ПДД, выезд на проезжую часть на велосипеде может осуществляться лицами старше 14 лет, а на скутере, мопеде - с 16-летнего возраста. Двигаться можно только в крайнем правом ряду; при необходимости повернуть налево, на перекрестке с многополосным движением нужно обязательно остановиться и уже в пешем порядке переместить свой скутер по пешеходному переходу на противоположную сторону проезжей части. Только там можно будет снова продолжить движение вдоль обочины.