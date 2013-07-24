Фото dni.ru Фото dni.ru Герцогиня Кембриджская вместе с новорожденным сыном покинула больницу, где родился ребенок. Как передает Sky News, Кейт и принц Уильям вышли к журналистам и позволили им сфотографировать малыша. Супруги также сообщили, что продолжают думать над именем для ребенка. Побеседовав с журналистами, супруги вернулись в здание, чтобы положить младенца в детское кресло, после чего покинули больницу. Ожидается, что они отправятся в Кенсингтонский дворец. Ребенок, который стал третьим в очереди на британский престол после отца Уильяма и деда Чарльза, родился 22 июля в Лондоне. Вес мальчика составил 3,8 килограмма. Он получил титул принца Кембриджского. Рождение принца отмечалось в Лондоне праздничными мероприятиями и салютом. lenta.ru