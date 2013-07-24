По Лондону пустят фургоны с антимигрантскими призывами
Фото: BBC News Власти Великобритании пустят по шести районам Лондона фургоны с рекламными щитами, на которых нелегальных иммигрантов призовут покинуть страну. В противном случае приезжим пригрозят арестом. Об этом сообщает BBC News. На щитах также напечатают телефоны служб, где приезжим подскажут, как уехать домой. Помимо этого в городе будут распространять листовки и газеты с аналогичными призывами. Фургоны будут курсировать по таким районам британской столицы, как Барнет, Хаунслоу, Баркинг и Дагенем, Илинг, Брент и Редбридж. В этих районах, как отмечает Huffington Post, наибольшая концентрация нелегальных мигрантов. Фургон и листовки являются частью миграционной реформы. В дальнейшем власти хотят таким же способом обнародовать информацию о количестве нелегалов в каждом районе. Британский министр по делам иммиграции Марк Харпер (Mark Harper) пояснил, что подобная реклама направлена на благо самих же мигрантов. По его словам, ежедневно полицейские арестовывают за нарушение миграционного законодательства большое число приезжих. Если же нелегалы воспользуются советами с рекламы и сами обратятся к властям, то они смогут избежать тюрьмы. Проект британских властей не избежал критики. Так, бывший член правительства Сара Тизер (Sarah Teather) заявила газете The Guardian, что кампания властей направлена на запугивание приезжих. По словам главы муниципалитета Брента Мухаммеда Батта (Muhammed Butt), подобные призывы приведут к росту агрессии местного населения к приезжим. Миграционная реформа в Британии, пишет Huffington Post, была запущена после того, как уровень иммиграции в стране достиг максимального значения за последние десять лет. Согласно результатам последней переписи, с 2001 по 2011 год население Англии и Уэльса за счет мигрантов увеличилось на 2,1 миллиона человек. lenta.ru