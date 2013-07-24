Департамент культуры предложил москвичам пожаловаться на песню Газманова
Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Департамент культуры столицы опубликовал 24 июля на своей странице в Facebook типовой бланк обращения к главе РЖД Владимиру Якунину с просьбой прекратить исполнение песни Олега Газманова «Москва» на Ленинградском вокзале. В мэрии предложили москвичам заполнить заявление, распечатать и отправить в московский офис железнодорожной компании. Как сказано в шаблоне обращения, отменить исполнение песни необходимо в связи «с повышенным шумовым фоном вокзала, а также ввиду неактуальности вышеназванной композиции». Также департамент предлагает вынести вопрос о музыкальном оформлении московских вокзалов на общественное слушание. Департамент культуры опубликовал текст обращения после того, как РЖД отказались выключить песню Газманова на вокзале. В официальном заявлении РЖД говорится, что в компанию не поступало обращений с негативными отзывами об этой композиции. Спор между главой департамента культуры Сергеем Капковым и главой РЖД Владимиром Якуниным по поводу исполнения песни Газманова продолжается с осени 2012 года. С просьбой выключить песню выступали некоторые деятели культуры, в том числе писательница Татьяна Толстая и оперная певица Мария Максакова. Песня «Москва» звучит на Ленинградском вокзале более 10 лет. Ее включают во время прибытия поездов дальнего следования. lenta.ru