Около 20 актеров казахского драматического театра имени Х.Букеевой требовали отставки руководителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 марта, в фойе казахского драматического театра имени Х.Букеевой собрались около 20 работников театра. Они требовали отставки действующего директора Салтанат Абулгазиевой. По словам актера театра Талигата Жигерова, на протяжении пяти месяцев в коллективе объекта культуры продолжаются скандалы.
– Сегодня День благодарности, но, к сожалению, в этот день мы вынуждены выйти на акцию протеста. Всему виной наш руководитель Салтанат Абулгазиева, которая устанавливает в театре свои правила и без видимых причин ведет себя грубо, за малейшие проступки требует писать объяснительные, а позже требует уйти с работы по собственному желанию. Она даже не пытается поддерживать актеров, относиться с пониманием, без видимой причины она уволила более 50 человек, сократила зарплаты, оказывает психологическое давление. О нашей проблеме знают все, мы жаловались в управление культуры, в акимат области, в министерство, в прокуратуру и даже президенту. Только каждый раз она умудряется отделаться лишь замечанием и выговором. Несмотря на то, что весь коллектив против нее, директор даже не думает покидать пост. Она не соответствует занимаемой должности, - говорит Талигат Жигеров.
Актеры говорят, что с появлением нового директора в коллективе начались гонения и притеснения. Руководитель заставляла по каждому поводу писать объяснительные.
– Нам снизили зарплату. Объяснительные приходилось писать по каждой мелочи. 26 человек она приняла своих людей, уволила более 50 человек. В коллективе царит нездоровая обстановка, мы смотрим друг на друга с подозрением. Пришел человек без опыта работы. Я работала заместителем директора, а сейчас мою должность снизили до переводчика, - говорит Галия Ибрашева.
– Год назад меня вынудили уволиться. Я отработала 10 лет без единого больничного, без отгулов и без нареканий, приходилось оставаться сверхурочно. Но перед отпуском мне сказали, чтобы я написала заявление, что по собственному желанию хочу работать костюмером. Не долго думая, решила уволиться, потому что с таким директором я работать не смогу, - рассказала теперь уже бывшая сотрудница театра Агилаш Карабалиева.
Сама Салтанат Абулгазиева категорически не согласна с мнением собравшихся. Она говорит, что официально была назначена на должность директора в декабре прошлого года.
– С первого дня я ознакомилась с состоянием театра, оно было в плачевном состоянии. От коллектива я требовала порядка, чтобы работники не употребляли на рабочем месте алкогольные напитки, не курили, одевались и вели себя соответственно, не опаздывали и не отсутствовали на работе без причины. Они получали положенные надбавки к зарплатам. Пять человек пожаловались в департамент труда, они провели проверку, нарушений не выявили. Я работаю в рамках закона, не нарушаю права людей. Теперь мне придется обратиться в правоохранительные органы, так как здесь нарушаются мои права, наносится вред моей деловой репутации. Я - государственный служащий, меня назначили уполномоченные органы. Собравшиеся говорят, что весь коллектив настроен против меня, это не так, - говорит Салтанат Абулгазиева.
К слову, в казахском драматическом театре работают 129 сотрудников, на забастовку вышли около 25 человек. По словам руководителя, против нее настроены около 10 человек, а остальные собравшиеся не имеют никакого отношения к театру.
– От коллектива я требую лишь дисциплины, ответственности. Они называют меня "южанкой", но я родом из Западного Казахстана. И вообще, когда мы перестанем делиться на области, регионы? Эти 10 человек не хотят подчиняться моим законным требованиям, они привыкли делать все, что вздумается. Если я такая плохая, то почему весь коллектив не вышел против меня? Когда я вступила на должность, долг театра перед услугодателями составлял 18 миллионов тенге, сейчас - пять миллионов. Отсутствовал кассовый аппарат, не были заключены трудовые и коллективные договоры. Сейчас мы навели порядок, планируем провести капитальный ремонт. Наши спектакли высоко ценятся на международных конкурсах, - заключила Салтанат Абулгазиева.
Стоит отметить, что действительно коллектив театра разделился на две группы - против директора и за.
– Я работаю в театре более 20 лет, и мне больно видеть такое плачевное состояние нашего объекта культуры. Когда к нам пришел новый директор, наш театр словно ожил, появились новые спектакли, новые идеи, международные критики начали давать высокую оценку нашей работе. Эти люди, которые требуют отставки руководителя, мыслят не глубоко. Надо думать о том, как развиваться и не стоять на месте. Среди бастующих есть люди, которые и вовсе не имеют к нам никакого отношения. Кто бы к нам не пришел, они пытаются его выжить. Ушел режиссер, ушел художественный руководитель, что дальше? Какой театр без режиссера? - говорит заслуженный деятель культуры Ербол Есендосов.
– Я работаю в театре актером в течение 10 лет. Наш новый директор - грамотный специалист с высшим образованием, она имеет степень магистра театроведения. Салтанат Абулгазиева полностью соответствует своей должности, знает все мировые произведения, казахскую драматургию, мировую классику. Ее проверяли различные органы, антикоррупционная служба, нарушения никто не нашел. Талигат Жигеров говорит, что против директора вышел весь театр. Это наглая ложь, а как же мы, остальные актеры, технический отдел, творческий коллектив, техперсонал? Почему всех не позвали на сегодняшнюю встречу? Мы бы тоже пришли, высказали свое мнение. Я боюсь за будущее нашего театра, - говорит актер театра Ринат Сабыргалиев.
Сотрудники объекта культуры написали коллективное обращение, которое адресовали президенту РК, министру культуры.
Руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов рассказал, что в курсе сложившейся ситуации.
– Действительно 55 работников театра уволились по разным причинам. Мы проводили проверку, тщательно изучали данные, многие ушли по собственному желанию. Поступило также заявление о том, что во время карантина в театре проводилось собрание с участием коллектива. Мы проверили, приняли меры, объявили строгий выговор. Сейчас по закону нет оснований для того, чтобы мы освободили Салтанат Абулгазиеву от занимаемой должности. Но все же проблема будет решена в ближайшее время, - пояснил Сайран Дуйсенов.
К слову, спустя полчаса в театр приехали сотрудники полиции.
– В 11.30 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в театре собрались около 30 человек и нарушают порядок. На месте работают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
Напомним, в октябре прошлого года актерская труппа казахского драматического театра имени Х.Букеевой уже требовала отставки
директора.
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Талигат Жигеров
Салтанат Абулгазиева
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Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА