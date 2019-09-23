Фото из архива "МГ" Как рассказал Гали Искалиев, государство инвестирует средства в социальные объекты и инфраструктуру, которые обслуживают население. – Задача - чтобы каждый объект был качественным, удобным и безопасным для людей, хорошо вписывался в общий ансамбль населенного пункта. Для меня самой большой задачей является то, чтобы люди получали высокий доход. Сделать это можно только через развитие производства или развитие торговли. Для этого в стране есть много хороших инструментов, кредитов, лизинги, можно вместе с инвесторами делать проекты. Прежде всего, нам нужны качественные проекты и сопровождать инвестора "от двери до двери". Мы подготовили около 30 проектов и скоро презентуем их. Проекты абсолютно разные, касаются производства, туризма, торговли и в общем стоят около 160 млрд тенге. Нам нужны инвесторы, ведь только хорошие проекты и частные инвестиции смогут помочь нашей области развивать экономику. Например, недавно мы проводили форум, на который приехали представители австрийской компании. Они готовы построить маленький завод на 20 миллионов долларов по выращиванию океанической рыбы. Таких проектов много, и их нужно делать. Просто инвесторам нужно правильно объяснить, что мы предоставим и воду, и землю, людей, рынки сбыта. Только средний и крупный бизнес потащит нашу экономику вперед, - заявил Гали Искалиев. По словам акима ЗКО, сейчас в области есть семь проектов по ГЧП. Тогда как в других регионах уже активно используют этот принцип, строят крупные объекты, школы, больницы, спортивные комплексы. – Мы за счет бюджета строим школы, больницы и уделяем особое внимание безопасности и удобству граждан. Но нам очень важно считать затраты. Например, строительство нового микрорайона «Ақжайық». Мало кто знает, что там будет через три года. Хотя планируется за это время построить около 800 квартир, детские сады, школы, офисные здания и так далее. С учётом льготных государственных программ по жилью, думаю. многие захотят купить здесь квартиры вместо того, чтобы строить маленькие дома вокруг города, где нет условий для нормальной жизни. Например, человек решил переехать в Уральск, на окраине он купит участок, построит маленький дом, все это обойдется ему в 6-7 млн тенге. Но он туда дополнительно должен будет проводить газ, воду, электричество. Когда эти же деньги можно вложить в банк и купить хорошую квартиру со всеми удобствами. При строительстве объектов будем активнее использовать инструмент ГЧП. При правильном подходе ГЧП снижает нагрузку на бюджет государства и определяет надежного партнера, который спроектирует и построит объект лучше, чем через государственные закупки, - отметил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.