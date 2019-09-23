Площадь Первого президента. Фото из архива "МГ" Как сообщили в суде, в сети появилось фото, на котором запечатлено как мужчина искупался нагишом в фонтане на площади Первого Президента. - Своими действиями он выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок. В ходе розыскных мероприятий была установлена его личность. На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - рассказали в суде. Как выяснилось, в момент купания мужчина был трезв. Свой странный поступок он объяснил тем, что было жарко и он хотел искупаться. А так как на площади в это время проходил концерт, мужчина решил, что никому не мешает. Нагишом он купался по той причине, что у него не было с собой сменной одежды. - Специализированным административным судом г. Уральска наложен административный штраф в сумме 12 625 тенге. При наложении взыскания суд учел личность правонарушителя, смягчающие ответственность обстоятельства: признание вины, раскаяние, совершение административного правонарушения впервые. Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено, - отметили в ведомстве. Постановление суда не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.