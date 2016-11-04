Такие рекомендации глава актюбинского ДВД дает неспроста. В регионе растет число краж имущества. С начала года зарегистрировано 8526 фактов, 15,9% из которых - квартирные кражи. Вместо того, чтобы ловить воров, гораздо лучше обезопасить себя, уверен руководитель актюбинского ДВД Махамбет АБИСАТОВ. И самый простой способ для этого, по мнению главного полицейского области, раскошелиться на видеокамеры и уличные фонари. - Основной причиной совершения квартирных краж является слабая защищённость квартир. Не на должном уровне имеются элементарные технические средств защиты, системы видеонаблюдения и освещенность во дворах многоэтажных домов, - сообщил Махамбет АБИСАТОВ в ходе совещания в акимате Актюбинской области. Вместе с тем Абисатов попросил главу региона Бердыбека САПАРБАЕВА помочь «растрясти» кошельки актюбинцев. В частности, главный полицейский области предлагает за счет средств горожан увеличить «институт консьержей», а также «оказать содействие в расширении сети охраняемых квартир». Руководитель ДВД уверен, что все эти методы как раз и помогут улучшить статистику по квартирным кражам.