Кумыс ГАЛИЕВА Родные бабушки сообщили, что волонтеров они не привлекали. - Своими силами мы уже провели поиски в районе Старого аэропорта, Жулдыз, Подстепном, Плодоовощном, Селекционном, Ремзаводе, Мясокомбинате, Затоне им.Чапаева, от ДВД ЗКО до Куреней, и от Птицефабрики до реки Урал. Во всех этих районах мы развесили листовки с фотографией Кумыс ГАЛИЕВОЙ. В течение трех недель нам звонят люди, которые говорят, что якобы видели ее. Некоторые, конечно, ошибаются, потому что почти все бабушки ходят в пальто и шали, - рассказала по телефону дочь пропавшей Кумыс ГАЛИЕВОЙ. По словам женщины, им позвонили и рассказали, что 14 октября похожую бабушку подвозили в центр города с Желаевской трассы под мостом. - Говорят, что пожилая женщина попросила подвезти ее, где она проживала ранее - в поселок Лбищенск. Потом сказала, что она ничего не помнит. Со слов таксиста, который отозвался помочь бабушке, он отвез ее к зданию ДВД ЗКО. Но дежурный отказался ее задерживать. Позже выяснилось, что бабушка была замечена 15 октября утром на видеокамерах опорного пункта в районе конечной станции автобусов №1 и №33. К ней подходил мужчина в полицейской форме. А потом она перешла дорогу и спустилась к реке Урал в сторону городского пляжа, - отметила дочь пропавшей женщины. - На прошлой неделе нам выделили отряд поисковой группы ДЧС из шести человек, которые полностью провели поиски по прибрежной территории реки Урал в районе городского пляжа до Ханской рощи, - рассказали родственники Кумыс ГАЛИЕВОЙ. Напомним, 80-летняя Кумыс ГАЛИЕВА полтора года страдает атеросклерозом головного мозга. Женщина ушла из дома 14 октября примерно в 9 часов утра и не вернулась. Была одета в темно-синий (фиолетовый) кардиган, шаль темно-серого цвета, тапочки белого цвета. Родные бабушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403.