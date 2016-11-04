da97a7595a171e53bdda6c44987154d2 В начале недели Спикер Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил, что в английской версии написание Qazaqstan более точно отражает суть нашего государства, нежели Kazakhstan. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Мнения комментаторов разделились. Если одни уверены, что спикеру больше заняться нечем и менять ничего не надо, то другие поддержали идею Токаева.