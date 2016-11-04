Фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы комитета УИС РК, сегодня Калмуханбет Касымов представил личному составу центрального аппарата Комитета УИС нового председателя – полковника юстиции Азамата Базылбекова, работавшего здесь на должности первого заместителя. - Этим же приказом министра внутренних дел назначены на должность первого заместителя председателя Комитета УИС полковник юстиции Бекбулат Туремуратов и заместителем председателя Дархан Канатбеков. Бывший председатель Комитета УИС генерал-майор юстиции Бауржан Бердалин оставлен в распоряжении Министерства, - говорится в сообщении пресс-службы. Туремуратов Бекбулат Темирбулатович возглавлял департамент УИС по ЗКО с 2013 года.