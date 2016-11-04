Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Новый проект рассчитан для детей, входящих в так называемую «группу риска». Теперь школьники, которые оказались в трудной психологической ситуации, могут позвонить по телефону доверия. На линии будет круглосуточно дежурить специально обученные психологи. Их задача – выслушать подростка и максимально отвести от него мысли о самоубийстве, говорят в управлении образования. Консультацию и помощь профессионалов смогут получить также и сами родители школьников, а также педагоги. Вместе с тем, по данным главного педагога области Сауле УМИРБЕКОВОЙ, в регионе функционирует также рабочая группа, которая занимается профилактикой суицидального поведения среди несовершеннолетних, изучает случаи и причины суицидов, а также оказывает методическую помощь. - Для предотвращения совершения суицидов несовершеннолетними, входящими в группу риска, школьные инспекторы совместно с классными руководителями и психологами контролируют образ жизни учащихся в свободное от занятий время, совместно с представителями родительских комитетов посещают учащихся на дому. В организациях образования постоянную психологическую, социальную и правовую помощь детям, родителям, педагогам оказывают 474 педагога-психолога и 328 социальных педагога, - рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Сауле УМИРБЕКОВА.