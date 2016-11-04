По словам основательницы необычного сада Ирины ХОХЛОВОЙ, детский сад открыли для людей, которые хотят хотя бы ненадолго выпустить на волю своего внутреннего ребенка и отдохнуть от работы и бытовых проблем. - В детстве каждый человек счастлив. Наш сад поможет всем желающим вернутся в детство, наполнится детскими эмоциями, новыми силами и энергией детства. В Казахстане это первый детский сад для взрослых. Подобные сады уже есть в России и в Нью-Йорке. И его посещают не глупые люди, а банкиры и бизнесмены. Надеемся, что наши посетители, окунувшись в обстановку детства, смогут вылечится от стресса,- сказала Ирина ХОХЛОВА. Посетители смогут пожить по графику настоящих детских садов. Их ждет завтрак, обед и полдник, как в обычных заведениях для детей, сончас, а также занятия: рисование, лепка, пение и множество игр. Вести занятия будут профессиональные воспитатели. - Ограничений по возрасту в саду нет, любой желающий сможет его посещать. Пока мы планируем работать по выходным дням, но если будет спрос, то будем работать и каждый день. В нашем саду все как детском саду: прием «малышей», зарядка, завтра с манной кашей и хлебом с маслом. Машинки и куклы,- отметила Ирина ХОХЛОВА. По словам директора необычного садика, на эти выходные уже записались около 20 человек.