Сегодня, четвертого ноября, директор ХК «Акжайык» Азамат ШАЙХЫ познакомил приглашенных гостей с новыми игроками, вручил им форму и рассказал о планах команды.

- В новом сезоне к нам в команду прибыли новые легионеры. Основной состав команды составляет двадцать три человека. Новым капитаном команды является Максим УТЕБАЛИЕВ - это хороший игрок. Прошлый капитан команды, член сборной Республики Казахстан, двухкратный бронзовый призер мира Искандер НУГМАНОВ, показал себя как перспективный игрок, он заключил выгодный контракт на год и уехал играть в Норвегию. Годовой бюджет клуба составляет около 170 миллионов тенге, здесь и зарплаты игроков. Игроки снабжены всем необходимым для тренировок. Задачи ставим большие, цель - стать призерами в Высшей лиге, - пояснил Азамат ШАЙХЫ.

По словам Азамата ШАЙХЫ, ребята к игре готовы. Домашние игры пройдут 24 декабря, "Акжайык" играет с «Динамо-Казань». Сезон игр начнется тридцатого ноября и закончится 26 февраля 2017. Всего в этом сезоне «Акжайык» встретится с семью командами - это «Маяк» - Краснотурьинск, «СКА-Свердловск» - Екатеринбург, «Динамо-Казань-2» - Казань, «Универсал» - Саратов, «Никельщик» - Верхний Уфалей, «Знамя-Удмуртия» - Воткинск и «Локомотив» из Оренбурга.

Двадцать первого ноября ХК «Акжайык» отметит свой 40-летний юбилей. Первая игра команды состоялась 1976 года. Руководство клуба обещает, что в декабре состоится встреча ветеранов и товарищеский матч.

- Команда готова к играм на 90%. С легионерами я работал и раньше, поэтому знаю, как ребята играют, знаю их игру. Тренировки начались с августа. Команда усилена новыми игроками, так как по разным причинам 10 игроков ушли из нее, - рассказал главный тренер команды Владимир КОЖЕВНИКОВ.

Напомним, что в составе хоккейной команды двадцать три игрока. Из них семь человек - легионеры, которые раньше играли за саратовский «Универсал». Сейчас работают с ХК «Акжайык» на контрактной основе.

Главный тренер ХК "Акжайык" Владимир КОЖЕВНИКОВ