Фото из архива "МГ" В начале 2016 года в бюджет нефтяной столицы было выделено 167 млрд тенге. Однако из этой суммы было освоено лишь 98,5%. Остаются неосвоенными 400 миллионов тенге, которые были выделены на программу "Нурлы жол", 236 млн тенге выделенные аппарату акима области, 20 млн тенге - в сферу физической культуры и спорта, 47 млн тенге - департаменту по чрезвычайным ситуациям. Статистика подтверждает, что в Атырау годовой план по государственным программам был исполнен лишь на 36%. Нурлан НОГАЕВ обвинил в этом учреждения области, ведь ни одно из них полностью не освоило бюджетные средства. - Я прошу и требую, чтобы все вы критически смотрели на свою работу. Когда я говорю об этом, я не имею в виду только лишь цифры. Поэтому, это наглядный показатель качества вашей работы, - сказал глава региона.