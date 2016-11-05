Ясмина Хуспанова

4 ноября прошел второй день гранд-финала фестиваля красоты, где уральские красавицы Коркем Даумова,, Скеа Давина, Габдушева Аяна, Турар Адина и Иденова Мадина показали свои таланты. Конкурс красоты World Beauti является итогом конкурсов, проходивших в разных странах. В конкурсе принимают участие 75 участников из 50 стран. В рамках фестиваля в Астане пройдут конкурсы красоты и талантов среди девушек и юношей, а также моделей, дизайнеров и визажистов. Стоит отметить, что главным призом является четыре сертификата на участие в фестивале моды, который пройдет в Париже. Его организатор известный модельер Пьер Карден. К слову, имена победителей будут известны уже сегодня, 5 ноября. Награждение участников пройдет во дворце мира и согласия.