Почти четыреста кубометров снега вывезено за ночь из Уральска

Сейчас ТОО "Жайык Таза Кала" работает в усиленном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". rxdGCPxYooM Как рассказали в акимате города Уральск, прошедшей ночью городские дороги чистили 16 единиц спецтехники. - Сегодня город чистят 224 человека и еще 60 находятся в запасе. Мы ожидаем в ближайшее время еще снегопад, поэтому и техника, и рабочие у нас готовы, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что за прошедшую ночь из города на карьер в поселок Асан было вывезено 384 кубометров снега. Также из-за сильного снегопада в городе в некоторых районах Уральска была отключена подача электроэнергии. - Массового отключения не было, а вот единичные заявки до сих пор поступают, но мы большей части населения подачу света уже восстановили, - пояснил директор городского филиала АО "ЗапКазРЭК" Сергей ДОЛЯ. Напомним, 31 октября за сутки выпала десятидневная норма снега. Тогда из-за обильного снегопада город стоял в пробках, был закрыт аэропорт Уральска, а также произошло много аварий на электролиниях.