Судя по вашим комментариям и обращениям непосредственно в редакцию, вы заметили изменения. Мы получаем как позитивные отклики, так и критику. Ещё в 2013 году сайт "МГ" мы открывали как региональный по Западному Казахстану. Сейчас к Уральску, Актобе и Атырау добавлен Актау. Новости из соседних городов дают возможность сравнить, как в них решаются похожие проблемы, учитывая, что они между собой тесно связаны экономически. В верхней части сайта вы можете выбрать нужный вам город и читать новости из одного города, отсеяв другие. Обновленный сайт только начал свою работу. Пожалуйста, пишите нам, если есть пожелания и рекомендации.