Иллюстративное фото из архива "МГ" Льготой могут воспользоваться все, кто получил кредиты до 1 июня. Кредиты должны быть потребительские, беззалоговые, суммой до 3 млн тенге, максимальная сумма списания – 300 тысяч тенге. - Оператор всех процедур – Фонд проблемных кредитов, - говорит Даната Сеилов. – Всем гражданам, имеющим потребительские кредиты, списывают все штрафы и пени, которые были начислены по кредитам. В Актюбинской области 55 тысячам заемщикам списали пени на 1 млрд 363 млн тенге. Им не надо ходить ни в банк, ни в микрофинансовые организации, клиентам сбросят СМС о списании. - Вопрос также стоял об усовершенствовании законов и правил, касающихся займов. В законодательство собираются ввести норму: штрафы, пени и неустойки будут начисляться только на срок до 90 дней, свыше – нет, - пояснил Данат Сеилов. - В закон о банках и банковской деятельности готовят нововведения. Сейчас, если человек не может уплатить кредит, банк ежедневно начисляет пени и штрафы. Теперь как только наступает 90 дней, это начисление будут прекращать. Еще одно новшество – гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума, запретят давать займы. Сотни жителей области так и не смогли добиться списания долга по кредитам, хотя по социальному статусу имеют на это право. Выяснилось, что они не оцифрованы – родители и дети «не привязаны» по ИИН в электронной базе. - Заключение браков до 1 июня 2008 года, рождение детей до 13 августа 2007 года регистрировали в бумажном виде, после этих дат – в электронном. Поэтому жителям, которые вступили в брак до 1 июля 2008 года и родили детей до 17 августа 2007 года, необходимо обратиться в ЦОНы и органы ЗАГСа, ввести свои данные для электронной базы, после этого они могут войти в списки для списания кредитов. Их погашают 6 категориям населения: многодетным; семьям, получающим выплаты по утере кормильца; семьям, имеющим детей-инвалидов с детства старше 18 лет; получателям адресной социальной помощи; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; не достигшие 29 лет; потерявшие родителей до совершеннолетия по состоянию на 26.06. 2019 года, - сообщила руководитель отдела управления занятости и координации соцпрограмм Актюбинской области Акслу Жубаназарова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.