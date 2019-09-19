гентства РК по делам государственной службы по ЗКО

17 сентября в здании Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем состоялся круглый стол на тему «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». В мероприятии приняли участие руководитель департамента аГалым Турсунбаев, руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алия Салиева, а также слушатели курсов повышения и переподготовки государственных служащих. По словам организаторов, главной целью круглого стола является установление доверительных отношений между обществом и государством, повышение качества рассмотрения обращений государственными органами и привлечение молодежи на государственную службу. – Сегодня мы хотим разъяснить собравшимся отдельные пункты ежегодного послания президента народу Казахстана. Каждое послание по-своему отличается от предыдущих. Глава государства объявил этот год Годом молодежи и поэтому в нынешнем послании особое внимание уделяется представителям молодежи. Именно молодые казахстанцы являются будущим нашей страны, от них зависит экономика, социальный статус и роль нашей страны на мировой арене. В этом году создан президентский молодежный кадровый резерв. Как представитель общественного объединения я прошу государственные органы побольше сотрудничать с народом, это касается всех социальных сфер: образования, медицины, экономики, культуры, спорта. Мы должны повышать грамотность народа, - заявила председатель общественного объединения "Мәңгі қазақ елі" Жаннат Танабаева. Как рассказал профессор филиала академии государственного управления при президенте по ЗКО Мирболат Нуртазин, для достижения наилучшего результата государственные органы должны сотрудничать с населением. –Каждое послание ставит перед государственными органами новые задачи и цели. В нынешнем послании президент уделил особое внимание результативности. Нужно не только обсуждать послание, но и реализовывать его. Каждый должен ответственно выполнять свою работу, государственный аппарат должен исполнять принцип обратной связи с населением. Учитывать мнение и потребности народа, - рассказал Мирболат Нуртазин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.