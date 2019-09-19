Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина игнорировал предупреждения частного судебного исполнителя и даже не пытался устроиться на работу. – С 2015 по 2019 год у мужчины перед двумя детьми образовалась задолженность на сумму 3,6 миллиона тенге, что является нарушением статьи 138 Кодекса о браке супружестве и семье "Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей".Должник игнорировал предупреждения частного судебного исполнителя и не принимал меры по трудоустройству. Несмотря на проведенные профилактические работы, мужчина из корыстных побуждений умышленно не исполнял обязанности родителя по уплате алиментов в размере одной трети дохода по решению суда, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

10 сентября 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО за совершение преступления, предусмотренного статье 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", мужчина осужден к одному году ограничения свободы и к принудительному труду на 100 часов.

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