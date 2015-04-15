Актюбинцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения карагандинцам

Инициативу проявил один из предпринимателей города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На предложения откликнулись десятки актюбинцев. Люди приносят вещи, средства гигиены, продукты питания. Сбор продолжится до завтра. Затем волонтеры планируют отправить посылку в Карагандинскую область. - У нас есть 2 дня. Мы потом самолетом или через поездом хотим отправить все вещи, которые приносят. Мы, честно говоря, были в шоке, что столько людей откликнется, - рассказала волонтер Людмила МИХАЛЕВИЧ.