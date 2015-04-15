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Социум

Актюбинцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения карагандинцам

Инициативу проявил один из предпринимателей города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На предложения откликнулись десятки актюбинцев. Люди приносят вещи, средства гигиены, продукты питания. Сбор продолжится до завтра. Затем волонтеры планируют отправить посылку в Карагандинскую область. - У нас есть 2 дня. Мы потом самолетом или через поездом хотим отправить все вещи, которые приносят. Мы, честно говоря, были в шоке, что столько людей откликнется, - рассказала волонтер Людмила МИХАЛЕВИЧ.
gorod
Актюбинцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения карагандинцам
Инициативу проявил один из предпринимателей города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
photo_aktobe3
photo_aktobe3
 На предложения откликнулись десятки актюбинцев. Люди приносят вещи, средства гигиены, продукты питания. Сбор продолжится до завтра. Затем волонтеры планируют отправить посылку в Карагандинскую область. - У нас есть 2 дня. Мы потом самолетом или через поездом хотим отправить все вещи, которые приносят. Мы, честно говоря, были в шоке, что столько людей откликнется, - рассказала волонтер Людмила МИХАЛЕВИЧ.
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