Актюбинец «накатал» штрафы на 11 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в ноябре полицейские задержали молодого человека, который за два месяца нарушил правила дорожного движения 308 раз.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в ноябре задержали молодого человека, который за два месяца нарушил правила дорожного движения 308 раз.

35-летний актюбинец, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал допустимую скорость на улицах областного центра. С помощью «Қорғау» полицейские задержали его, и выяснили, что с середины сентября он совершил более 300 нарушений. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов 573 тысяч тенге.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать закон и не совершать действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности.