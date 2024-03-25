Как заметил аким области Асхат Шахаров, в текущем году область планирует повторить рекорд прошлого года и увеличить рост инвестиций на 15,6%.

В ходе заседания регионального инвестиционного штаба были озвучены итоги прошлого года и намечены планы на этот год. В заседании, которое прошло под председательством акима области, приняли участие прокурор области Халидулла Дауешов, заместитель акима области Галымжан Елеуов, аким города Азамат Бекет, руководители управлений, крупных предприятий региона, участники индустриальной зоны, в режиме конференц-связи подключились акимы районов.

- Глава государства придает большое значение своевременной реализации инвестиционных проектов и увеличению объемов инвестиций. В прошлом году во время визита Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область ему был представлен промышленный потенциал региона и план развития нашей промзоны. По итогам поездки Глава государства поручил принять все необходимые меры по запуску важных и крупных инвестиционных проектов. Все этапы своевременной реализации инвестиционных проектов в индустриальной зоне полностью нами контролируются. Кроме того, по поручению Президента осуществляется прокурорское сопровождение важных инвестиционных проектов, - сказал аким области.

Заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития области Нуртуган Уралбаев в своем выступлении отметил, что по итогам 2023 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность составил 84,6 млрд. тенге. Было реализовано 18 инвестиционных проектов, с запуском которых создано свыше 800 рабочих мест.

В 2024 году в области планируется реализовать 27 инвестиционных проектов на сумму 201 млрд. тенге. С запуском этих предприятий будет создано свыше 800 рабочих мест. Среди них намечено строительство ветроэлектростанции «Хромтау 1» ТОО «ERG Capital Projects» стоимостью 110 млрд. тенге, освоение месторождения «Лиманное» ТОО «Казгеоруд», строительство завода по сухой магнитной сепарации железных руд ТОО «ГРК Бенкала», завода по производству теплоизоляционных строительных материалов на основе овечьей шерсти - ТОО «КазФилТех».

В ходе заседания докладчики акцентировали внимание на том, что нерешенными остаются вопросы по выделению земельных участков по некоторым инвестпроектам, что существенно тормозит запуск производства. К тому же, пять проектов в ИЗ «Актобе» из-за своей нерентабельности могут быть закрыты. В данный момент все простаивают.

Глава региона поручил оказать поддержку в решении земельного вопроса и провести проверку для уточнения причины простаивания предприятий.