В редакцию "МГ" обратилась Динара Суглова, она пожаловалась на халатное отношение персонала областной больницы. По словам женщины, 19 марта ее маму Розу Жумагазиеву доставили в больницу с подозрением на аппендицит. На входе у поста больная упала в обморок, но никто из врачей не спешил ей на помощь.

— С места никто не двинулся, стояли смотрели. Я просила принести каталку, на меня никто внимания не обращал. Я просила оказать помощь. Через некоторое время привезли коляску, поставили и ушли. Мужчина помог усадить маму, еле прикатила ее. Кое-как нашли место ей, уложили и целый час она лежала без осмотра. Далее нас направили сдавать анализы, в рентген кабинете на маму наорали. Отношение хамское, мама спросила почему снимают рентген грудной клетки, если у меня почка болит? Ей ответили, "не надо лезть куда вас не просят". Я спросила, почему такое грубое отношение к пациентам. На что мне ответили, кто я такая и что они сами знают, как им работать. На нас "наехали" два врача рентгенолога, — рассказывает Динара Суглова.

По ее словам, позже Розе Жумагазиевой поставили систему, но иголка слетела и ушла под кожу. Дочь просила помощи у медперсонала и врача, но на помощь им никто не пришел.

— Я бегу к медсестре, маме плохо, снимите систему. А мне сказали, пусть ваша мама подождет. Но медсестра сидела в кабинете одна, пациентов у нее не было. Я за ней бегала, чтобы сняли систему, человеку больно, мама плачет. Но медсестра или в телефон смотрит, или жует. Я пошла врачей искать, меня отправили на пост, с поста отправили в другой кабинет. Туда сюда меня гоняли. Что за бардак, я чуть маму нее потеряла. Мы сами сняли эту систему и уехали домой.

Динара Суглова написала жалобы в местных пабликах, на одну из них ответил аккаунт bko.oka_zko.omb (аккаунт принадлежит Областной клинической больнице) с просьбой выйти на связь. Женщине в переписке изложила всю ситуацию, но ответ ей так и не предоставили.

В областной больнице сообщили, что пациентка была осмотрена врачом, показаний к госпитализации не было.

— Во время внутривенно капельной инфузии произошло подкожное вливание. Это является не преднамеренным действием и вина может лежать как на медперсонале, так и на пациенте, — сказано в сообщении.

Также пациентке было рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства.