26 марта в ЗКО синоптики прогнозируют сильные дожди, а в период с 25-28 марта ожидается интенсивное снеготаяние, формирования талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Между тем, в акимате Уральска сообщили, что в случае паводка горожане могут звонить по номерам телефонов: 24-01-94, 24-05-70, +7 771 131 91 61 (WhatsApp).

При обращении необходимо указывать полное имя, адрес, контактный номер и видеозапись.

Также синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду, поэтому в регионе возможны отключения электроэнергии, отметили в управлении энергетики и ЖКХ.