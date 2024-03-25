В 2024 году в Актобе освещение появится на 275 улицах

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, на аппаратном совещании под председательством главы региона Асхата Шахарова руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулан Айтбаев рассказал о том, как решается вопрос электрофикации улиц в области.

По данным управления, в 320 населенных пунктах области из 3 647 улиц на 82% из них установлены лампы освещения. В прошлом году работы по прокладке электролиний были проведены на 191 улице, в этом году будут освещены еще 333 улицы. Из них 275 - в Актобе. Для реализации проекта требуется 3,6 млрд тенге.

Проводятся также и работы по замене электроопор. В этом году ТОО «Энергосистема» отремонтирует 3 095 столбов.

- Из 3 095 опор освещения 1 275 будут приведены в порядок за счет средств инвестпрограммы, а 1 820 отремонтируют за счет собственных средств. Кроме того, в этом году заменят 1 379 электростолбов, находящихся на балансе районных акиматов. Работы будут проведены в Байганинском, Мартукском, Темирском и Шалкарском районах. Кроме того, в Актобе на 40 млн тенге проведут замену 250 опор уличного освещения. Данные работы будут выполнены подрядной организацией, с которой акимат заключит договор на ежегодное обслуживание линий электропередач, - рассказал Арысулан Айтбаев.

На 2024 год подрядчик по обслуживанию электросетей, находящихся на балансе города, еще не определен. Итоги тендерного конкурса будут объявлены к концу марта.

Глава региона обязал руководителей ответственных государственных органов уделять внимание качеству выполняемых работ и не срывать сроки их завершения. По поручению акима должен быть решен вопрос с энергосбережением уличного освещения.