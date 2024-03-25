Все материалы, с которыми они знакомятся во время экспедиций, а также экспонаты, сдают в школьные музеи для дальнейшего их сохранения. А затем на конференциях и слетах предоставляют работы поисково-исследовательского характера.

Областной этап фестиваля школьных музеев «Вернисаж музеев», который организовали Областной центр детско-юношеского туризма и экологии управления образования акимата ЗКО и областной историко-краеведческий музей проходил в течение трех дней. В нем приняли участие 10 команд победителей из районов области, города Уральска и Областного центра детско-юношеского туризма и экологии.

– Сегодня школьный музей является центром военно-патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения. Способствует формированию чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений. Еще музей в школе стал центром жизни учебного заведения, населенного пункта, массового вовлечения учащихся в краеведческую и поисковую деятельность, – говорит заместитель директора Айгуль Мукашева.

Всего в Западном Казахстане функционируют 169 школьных музеев, из них историко-краеведческого направления – 146, военно-патриотического направления – 6 музеев, экологический музей – 1, историко-этнографического направления – 3 музея, археологического направления – 2, истории школ и краеведения – 11 музеев. Работу в них проводят педагоги дополнительного образования областного, городского и районных центров детского туризма.

– Для того, чтобы сохранить школьные музеи, а главное ценные экспонаты в них, еще для того, чтобы знать, какую работу проводят его сотрудники, специалисты Областных центра детско-юношеского туризма и экологии, управления образования и историко-краеведческого музея проводят паспортизацию один раз в пять лет. В каждом музее есть книга входа посетителей, по которой видно, как работает музей. Хочется отметить, что такого фестиваля «Вернисаж музеев» в республике нет, он проводится только у нас, в Западном Казахстане, и организован был ушедшим из жизни известным в Приуралье туристом, краеведом, академиком, кандидатом педагогических наук, отличником просвещения РК Виктором Фоминым. По традиции мы продолжаем его дело, – продолжила Айгуль Мукашева.

В первый день в Областном историко-краеведческом музее прошел смотр-конкурс «Музей-театр», где участники представили театрализованные постановки согласно экспозициям в музее. В нем приняли участие ребята, которые посещают кружки по музееведению при районных станциях детского туризма, либо при школьных музеях. Они заранее получили задание согласно музейным экспозициям: археология, казахское ханство, Бокейорда, национальные украшения, «Алаш орда» и другие, и должны были раскрыть тему экспозиции, показать свой артистизм в данном направлении. По итогам І место заняла команда Акжайыкского района, ІІ место разделили между Бурлинским и Бокейординским районами, а ІІІ место между командами Казталовского района и района Байтерек.

В этапе «Передвижная выставка» юные воспитанники музеев представили экспонаты, которые есть у них в музеях и рассказали о них. Но не просто им надо было рассказать, как экскурсоводы, а согласно протоколу, на них должна быть этикетка, в которой сообщается, как их хранят, и все полные сведения о данном экспонате. В этом этапе І место присудили Айнажан Аманжол и Еркежан Альбековой из Акжаикского района. ІІ место заняли Милана Казакова и Милана Кадыргалиева из Бурлинского района, Данагул Калымжанова (район Байтерек). ІІІ место – Светлана Сагидуллина из Сырымского района и воспитанники ОЦДЮТиЭ Аскар Айару и Акжайна Мурат.

В последнем конкурсе «Экспедиция олжасы» ребята защищали свои поисково-исследовательские работы, которые были проведены во время туристско-краеведческих экспедиций за 2022 и 2023 года. Здесь І место присудили Жоламан Жанибеков из Акжайыкского района, ІІ место – Зейнолла Али и Жасмин Кунусова из Бурлинского района, Екатерина Баландино (район Байтерек), ІІІ место – Азамат Сатыбалды (ОЦДЮТиЭ) и Каусар Максим (Жангалинский район).

– Очень хорошо, что школьники узнают все о музее, что такое экспонаты, как о них рассказать, какая у них история. Связь с предками, дедушками и бабушками для сегодняшних ребят очень ценна и нужна. К примеру, вот ковер, которому почти 170 лет, а он в такой прекрасной сохранности, удивительно, но его даже не повредила моль. Даже в областном музее нет такого ковра или скажем ковша саптаяк, который использовался для кумыса и айрана, привезен скорее всего из Мекки, потому что на нем имеется арабская вязь и изготовлен он из дерева, которое у нас не произрастает. Вот фотоаппарат – редчайшая вещь, второго такого не найдешь. Школьные музеи необходимы, ведь молодое поколение узнает из них историю своего края, – добавила Заслуженный деятель Казахстана Сара Танабаева.

Оксана КАТКОВА

Фото автора