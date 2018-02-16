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Социум Экономика

Актюбинская область увеличит объем добычи нефти и газа

По итогам 2018 года в Актюбинской области должно быть добыто не менее 6,2 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. - Мы постоянно анализируем основные тенденции рынка и потенциал региона. Знаем, что есть все возможности для дальнейшего роста экономики. Руководителей всех промышленных предприятий прошу обеспечить ежедневный контроль за недопущением снижения объемов выпускаемой продукции. Особо это касается нефтяников. В целом в этом году должно быть произведено промышленной продукции на сумму не мен
Дана Рахметова
Актюбинская область увеличит объем добычи нефти и газа
По итогам 2018 года в Актюбинской области должно быть добыто не менее 6,2 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
- Мы постоянно анализируем основные тенденции рынка и потенциал региона. Знаем, что есть все возможности для дальнейшего роста экономики. Руководителей всех промышленных предприятий прошу обеспечить ежедневный контроль за недопущением снижения объемов выпускаемой продукции. Особо это касается нефтяников. В целом в этом году должно быть произведено промышленной продукции на сумму не менее 2 трлн тенге, - сказал аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ. Отметим, в 2017 году промышленность области продемонстрировала 5% рост, достигнув в денежном выражении более 1,5 трлн тенге. Добыто почти 6 млн тонн нефти и 6,6 млрд кубических метров газа. Вместе с тем неудовлетворительной была названа работа по запуску простаивающих предприятий, поддержке экспортоориентированных субъектов предпринимательства, увеличению казахстанского содержания. В частности, доля местных товаров, работ и услуг в закупках недропользователей, национальных компаний и системообразующих предприятий составила 49,1%. - По казахстанскому содержанию рост есть, но он недостаточный. Продукция, производимая в Актюбинской области, в других областях Казахстана, не должна завозиться из-за рубежа. Пока я не вижу здесь хорошей работы управления. Нет эффективной реализации партнерских программ по развитию субъектов малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. Руководителю профильного управления Ерлану Назарову было поручено усилить работу по указанным направлениям, а также взять на особый контроль реализацию поручения Главы государства по модернизации и цифровизации предприятий, проектов ГПИИР, привлечению инвестиций и освоению резервных месторождений. Обращаясь к недропользователям, аким области напомнил о необходимости проведения дополнительных геологоразведочных работ, что предусмотрено их контрактными обязательствами. Также глава региона поблагодарил руководителей предприятий, поддержавших с начала этого года инициативу о повышении заработной платы сотрудников не менее чем на 10-15%, остальных призвал индексировать заработную плату до 1 марта текущего года.
добыча нефтепродукты

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