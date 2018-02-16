Актюбинская область увеличит объем добычи нефти и газа

По итогам 2018 года в Актюбинской области должно быть добыто не менее 6,2 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. - Мы постоянно анализируем основные тенденции рынка и потенциал региона. Знаем, что есть все возможности для дальнейшего роста экономики. Руководителей всех промышленных предприятий прошу обеспечить ежедневный контроль за недопущением снижения объемов выпускаемой продукции. Особо это касается нефтяников. В целом в этом году должно быть произведено промышленной продукции на сумму не мен