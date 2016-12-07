При этом у компании, которая обслуживает республиканские трассы региона, не хватает спецтехники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Вместо положенных 164 единиц, на балансе подрядной организации всего 76 спецмашин. Часть из них, как рассказал сегодня директор подрядной организации «КазАвтоЖол» Баглан БАЙМАГАМБЕТОВ, изношена и находится в плачевном состоянии. - До конца текущего года планируется дополнить Актюбинский филиал снегоочистительной техникой в количестве 13 единиц. Недостаток техники осложняется также тем, что из 76 единиц имеющихся машин 52 единицы, это 68% имеют возраст эксплуатации свыше 10 лет, что приводит к простоям из-за частых поломок, - посетовал Баглан БАЙМАГАМБЕТОВ. При этом из бюджета на содержание республиканских дорог в зимний период компания получила в этом году 457 миллионов тенге. Это, как подчеркнул руководитель подрядной организации, в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. Наиболее опасными участками по-прежнему остаются трасса Актобе-Орск и Актобе-Хромтау, рассказали специалисты. Пожаловались дорожники и на самих водителей, которые, по их словам, выезжают на дальние расстояния совершенно не подготовленные. - Приезжают с теплых регионов, не приспособленные к нашим зимним условиям. У них нет шипов, цепей, чтобы в гололед сдвинуться. И сами они в легкой одежде. Парадокс, конечно, но бывало, в сланцах и в шортах сидят в кабине! – возмущается директор подрядной организации. Сабина АСКАРОВА