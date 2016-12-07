Иллюстративное фото из архива "МГ" Вместо положенных 164 единиц, на балансе подрядной организации всего 76 спецмашин. Часть из них, как рассказал сегодня директор подрядной организации «КазАвтоЖол» Баглан БАЙМАГАМБЕТОВ, изношена и находится в плачевном состоянии. - До конца текущего года планируется дополнить Актюбинский филиал снегоочистительной техникой в количестве 13 единиц. Недостаток техники осложняется также тем, что из 76 единиц имеющихся машин 52 единицы, это 68% имеют возраст эксплуатации свыше 10 лет, что приводит к простоям из-за частых поломок, - посетовал Баглан БАЙМАГАМБЕТОВ. При этом из бюджета на содержание республиканских дорог в зимний период компания получила в этом году 457 миллионов тенге. Это, как подчеркнул руководитель подрядной организации, в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. Наиболее опасными участками по-прежнему остаются трасса Актобе-Орск и Актобе-Хромтау, рассказали специалисты. Пожаловались дорожники и на самих водителей, которые, по их словам, выезжают на дальние расстояния совершенно не подготовленные. - Приезжают с теплых регионов, не приспособленные к нашим зимним условиям. У них нет шипов, цепей, чтобы в гололед сдвинуться. И сами они в легкой одежде. Парадокс, конечно, но бывало, в сланцах и в шортах сидят в кабине! – возмущается директор подрядной организации.