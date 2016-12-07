Кадр с 31 канала Мама мальчика Анар ОТЕУЛИНА обнаружила травмы у сына, когда забирала его из детского сада. - Вчера как обычно к 5 вечера пришла за сыном в сад. Это ужас! У него губы, десна были опухшие, два передних зуба шатались! Воспитатели говорят, что ничего не произошло и не знают откуда такие травмы, - говорит женщина. Шокированная женщина тут же вызвала скорую. В детской больнице врачи сказали, что у мальчика ко всему порвана уздечка. Один зуб нужно удалить немедленно, позже предстоит вырвать и второй. - Врачи сказал, что такие травмы сын мог получить в результате ударов. Сын не может сам рассказать, у него всё опухло. Пьёт через трубочку. Единственное, сказал, что его мальчик какой-то толкнул. Но почему воспитатели умалчивают? ! К моему приходу, получается, помыли его и спать уложили, а он терпел адские боли, - говорит мама мальчика. В тот же вечер Анар ОТЕУЛИНА написала заявление в Саздинский отдел полиции. Уже проведена судмедэкспертиза. Итоги обнародует следователь. Между тем, в самом детском саду №21 "Каусар" не хотят говорить на скандальную тему. Там лишь сухо ответили: следствие разберется.