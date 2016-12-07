В Актобе задержали салафитов, покровительствующих похитителям нефти

Комитет национальной безопасности сообщил о спецоперации, которая проходила сегодня днем в Актобе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Масштабная спецоперация по пресечению дея­тельности организованных пре­ступных групп, занимающихся хи­щением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов начата КНБ совместно с Национальным бюро по противо­действию коррупции и МВД в Актюбин­ской области и ряде других регионов страны. "7 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за­держан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого, арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое «криминальное» покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти", - сообщает пресс-служба КНБ. В настоящее время проводятся обыски в их домах, а также в ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти. О результатах расследования будет сообщено дополни­тельно.