Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд за 11 месяцев 2016 года привлек к адмответственности 1699 лиц, совершивших мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК. - Постановлениями специализированного административного суда г. Уральск в отношении 262 человек суд применил административный арест, 1437 человек выписан административный штраф на общую сумму 24,3 млн тенге, из которых уже оплачено 10,2 млн тенге, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.