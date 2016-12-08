По словам заместителя акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВА, объекты будут закончены в феврале 2017 года. - Есть особенность строительства мостов, при котором канат на сам мост натягивается по льду. Так как у подрядчика отсутствует техника,чтобы сделать это в теплое время года, ждут пока на реке образуется достаточно толстый лед. К середине февраля подрядчики обязуются сдать объекты в селе Садовое и Зеленое, - сообщил Амангельды ТУГУЗБАЕВ. Заместитель акима Зеленовского района отметил, что работа по строительству продвигается активно. До нового года мосты уже будут сделаны на 80% .