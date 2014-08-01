Казахстанские спортсмены показали отличные результаты на международном турнире по ушу и 3-м чемпионате мира по кунгфу в Пекине, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из Актобе. ushu_aktobe Актюбинец Камиль ГАЛИАКБАРОВ стал бронзовым призером среди взрослых по ушу, оставив позади еще 9 спортсменов из России, Киргизии, Азербайжана, Индии и других стран. Талант и мировой титул по достоинству признали на родине ушу - мастера Шаолиня. Между тем, по словам старшего тренера Актюбинской области по ушу таолу Светланы ТРАЙЗЕ, в Казахстане чиновники дают крайне низкие баллы нашим спортсменам и не дают возможности проявить себя. Между тем, сегодня закончились учебно-тренировочные сборы в Пекине, куда актюбинские спортсмены ездили за собственный счет. На международный турнир собралось свыше 6000 спортсменов из более 60 стран мира. Нашу страну представляли 12 человек из Актобе и Астаны. В итоге наша команда заслуженно получила 11 медалей высшего достоинства, 3 серебряных и 4 бронзовых. Чемпионом мира по ушу среди взрослых стал китаец. Второе место завоевал спортсмен из Украины и третье - Казахстан. Но, как выяснилось актюбинские спортсмены, ставшие призерами мирового масштаба, не в особом почете у казахстанских чиновников, которые выдают путевки на соревнования. Так, по словам Трайзе, актюбинская спортсменка Даяна УТЯМЫШЕВА, которая стала 4-й на чемпионате мира, по непонятным причинам не прошла казахстанский отбор на Азиатские игры, которые будут проходить с 16  сентября в г. Сеул в Корее. В Алматы во время отбора она получила низкие баллы, хотя в Китае она получала высокие, возмущаются тренеры. - Кроме того, актюбинских спортсменов, ставших призерами чемпионата мира, по необоснованным причинам не пропускают на международный курс сдачи экзаменов на международного судью, говорит  тренер Светлана ТРАЙЗЕ. - Так случилось с Камилем ГАЛИАКБАРОВЫМ, бронзовым призером мира по ушу, у которого, по словам государственного тренера РК Медета АБЖАНОВА, тоже не хватает опыта для получения звания судьи-международника. Баян САГИМБАЕВА