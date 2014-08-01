Десятилетние аксайцы Игорь ШУМИЛИН и Кирилл КОПЫТЬКО получили из рук прокурора района Куаныша АМРАЛИНА мобильные телефоны. Таких подарков ребята удостоились за то, что помогли раскрыть преступление, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». deti_razvedchiki В Аксае трое молодых людей напали на покупателя одного из овощных ларьков. Мужчина получил удар железным предметом по голове и был ограблен. Свидетелями случившегося стали трое учащихся школы №3: Игорь ШУМИЛИН, Ангелина и Кирилл КОПЫТЬКО, которые буквально устроили слежку за грабителями. Именно их показания стали главными в суде. К слову, приговор был вынесен месяц назад, и подсудимые получили по три года ограничения свободы. Но поступок школьников не остался без внимания. Как отметил прокурор района Куаныш АМРАЛИН, благодаря бдительности и внимательности детей преступление было раскрыто по горячим следам. - Ребята проявили гражданскую сознательность. И это должно послужить примером не только их сверстникам, но и взрослым, - сказал он, вручая подарки мальчикам.