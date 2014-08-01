Для обеспечения полной посещаемости учащимися школ 7 год подряд с 1 августа до 30 сентября проводится акция "Дорога в школу". В этом году акция пройдет под девизом "Дари добро детям", и это время власти, бизнесмены и просто неравнодушные люди помогают собрать в школу детей из малоимущих и социально незащищенных семей. Как сообщили на пресс-конференции, количество нуждающихся школьников уменьшается, а вот количество спонсоров и меценатов увеличивается. Деньги распределяются на обеспечение горячим питанием, школьной формой, зимней одеждой, а также на летний отдых. - Только за 2013 год в рамках акции более 18 тысяч детей получили материальную помощь на сумму около 84,6 млн тенге, - сообщила начальник областного управления образования Айгуль МЫНБАЕВА.