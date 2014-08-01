Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. Основными торговыми партнерами области являются Италия, Нидерланды, Финляндия, Хорватия, Франция, Греция и Турция. Внешнеторговый оборот, по данным департамента таможенного контроля ЗКО, составил более 4 174 млн долларов и увеличился на 12,7% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Из всего товарооборота на долю экспорта приходится 3 983 млн долларов, импорт - 190 млн долларов. На сегодня многие промышленные предприятия тесно сотрудничают со странами Таможенного Союза, сообщает пресс-служба. Предприятия увеличивают объемы поставляемой продукции. Так, ТОО «Уральский механический завод» для нужд сельхозтоваропроизводителей Российской Федерации поставляет коленчатый вал, АО «КазАрмапром» мелющие шары по долгосрочному контракту поставляет в Стойлинский горно-обогатительный комбинат (РФ). Также экспортируют в Российскую Федерацию АО «Уральский завод «Зенит» - запасные части к нефтегазовому оборудованию, АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» - аппараты воздушного охлаждения масла и газа, печи подогрева нефти, ТОО «КазТрубпром» - насосно-компрессорные трубы. Кроме этого, экспортируются в Россию различные виды строительных материалов: безопасные стеклопакеты (ТОО «Стеклосервис), кирпич силикатный, известь (АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов»). Предприятия пищевой промышленности также увеличивают объемы экспорта продукции в страны Таможенного Союза – это ТОО «Кроун Батыс», ТОО «Кублей», ТОО «Жаик Ет» и другие.