. - Старт велогонщикам был дан на трассе в районе поселка Меловых горок в 11 утра, - рассказали в пресс-службе. - В индивидуальной гонке приняло участие около 40 ребят, каждый из них стартовал по одному с интервалом в одну минуту. Помимо парней, в пробеге участвовали две девушки. 2 и 3 августа состоятся групповые гонки на 20, 30 и 40 километров в зависимости от возрастной категории. - Данный чемпионат является отборочными этапом для формирования сборной команды нашей области. По его итогам будет известно, кто из ребят примет участие в чемпионате Казахстана в сентябре этого года, - сообщил