Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhangala В 260 километрах от Уральска в Жангалинском районе близ поселка Жангала есть соленое озеро Сорколь, где планируется сделать курортную зону. - В этом году 1 июня на берегу озера мы открыли здесь лагерь для детей нашего района. Деньги на строительство были выделены акиматом района, - говорит директор лагеря Алпамыс ИСМАГУЛОВ. - Лагерь рассчитан на 30 человек. К нам приезжают дети только из нашего района, потому что немногие знают о существовании второго соленого озера. Смена у нас длится пять дней. На берегу есть футбольное поле, на котором до вечера бегают мальчики и беседка на берегу, где дети прячутся от палящего солнца после купания. По словам директора лагеря, к ним уже приезжал аким области, который обещал помочь с подведением света и питьевой воды к берегу озера, чтобы устроить там настоящий курорт. - Местные жители часто на выходные приезжают к нам семьями, не только купаться, но и рыбачить, - рассказывает Алпамыс ИСМАГУЛОВ. - На сегодняшний день проблема в финансировании, но в бюджете Жангалинского района нашли деньги для разработки проектно-сметной документации. Помимо отсутствия всех коммуникаций, еще одной проблемой является глинистый берег и дно озера, которое тоже придется облагородить песком. zhangala3 zhangala4 zhangala1 zhangala2 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА