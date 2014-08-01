Благотворительный выезд для детей из детского дома сегодня, 1 августа, организовал директор административного департамента СПК "Орал" Марат КАИРГАЛИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В рамках акции "Время благородных дел" предварительно с городским акиматом был согласован выезд для детей из детского дома. Для них составили выездную программу на новую пляжную зону на озере Шалкар, - говорит спонсор Марат КАИРГАЛИЕВ. По словам бизнесмена, в программе выезда предусмотрены спортивные соревнования, а также трехразовое питание. А вечером каждый ребенок запустит в небо небесный фонарик со своим пожеланием, все это будет сопровождаться салютом. Вечером всех отдыхающих развезут по домам. Для этого компания Taxi City выделила 5 машин. Кроме этого, будет патрульное сопровождение для безопасности детей. Всего на озеро Шалкар отправились 20 детей со своими руководителями. Для поездки выбрали детей, которые отличаются хорошей успеваемостью и поведением. Как говорят организаторы, поездка приурочена к празднику Ораза-айт, ранее погода не позволяла вывезти детей на озеро.