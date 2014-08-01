31 июля корреспонденты портала «Мой ГОРОД» побывали в частных владениях Сергея ПОТИЧЕНКО в Жангалинском районе близ поселка Кызылоба, что находится в 200 километрах от города. На территории в несколько десятков гектаров, помимо домашних птиц, есть еще и страусы.
- Этим страусам уже три года, - рассказывает управляющая частной фермой Айжан
. - Привезли их к нам совсем крохотными, размером обычной утки, а сейчас вы сами видите, какие красивые и большие, рост их достигает трех метров. Несмотря на большой рост, они начинают пугаться, если кто-то стоит рядом выше страуса.
Не веря на слова Айжан, я забралась на большой мешок с опилками и подняла обычную шариковую ручку вверх. К нашему удивлению все оказалось именно так, как говорила Айжан. Страус, увидев ручку, стал шугаться и наклонять голову к земле, но потом его привлек блеск колпачка и он стал клевать ручку.
Кормят страусов травой и дробленкой, но особенно они любят зерна кукурузы.
На вопрос о том, прячут ли страусы голову в песок, Айжан рассмеялась и сказала, что, если страус попытается это сделать, у него будет сотрясение мозга, который, кстати, размером меньше, чем глаз страуса.
- В прошлом году у нас в хозяйстве было 22 страуса, но мы их забили, - продолжает Айжан. - Сейчас у нас их 14, шесть самок и восемь самцов. Самок можно распознать по цвету, самки - серые, а самцы - черные. Конечно, перья у самцов намного красивее. Что касается размножения, то самки несутся всего один раз в год, но высиживать не садятся, то есть 6-8 яиц. Именно поэтому мы не продаем яйца. Самое большое яйцо было в этом году весом 1100 граммов. Зимой они в основном в загоне находятся, но бывают случаи, когда они выходят на улицу, но ненадолго.
Фермеры показали нам одно яйцо, на вес оно и вправду было тяжелым, не меньше килограмма, а вот на ощупь скорлупа напоминала мрамор, а на поверхности как будто есть точечный узор. Судя по рассказам, страусиные яйца еще и вкусные, одного такого яйца хватит, чтобы накормить омлетом двенадцать человек, поэтому очень жаль.
Помимо экзотических страусов у хозяина там целый зоопарк, в котором есть даже медведица Маша, которая была очень заинтересована приездом большого количества людей и вела себя немного агрессивно.
- Медведицу хозяину подарили из Ростова, - говорит управляющая фермой Айжан. - Ей сейчас уже больше трех лет, привезли ее в годовалом возрасте, поэтому приручить ее не получилось. Вообще, чтобы медведь начал узнавать хозяина, к нему надо искать подход, когда ему три месяца.
Айжан предложила нам покормить Машу яблоками, которые мы взяли с собой в дорогу. Маша ловко хватала яблоки, которые мы ей кидали, и съедала их одним махом. Позировала в камеру она неохотно и несколько раз с ревом кидалась на решетку.
Рядом с медведицей стоит вольер, в котором живут дикие кабаны и две свиньи.
- Дикая свинья в прошлом году опоросилась, но поросята не выжили, - говорит Айжан. - В этом году пока прибавления в их семействе пока не ждем.
В загоне, где живут дикие свиньи, стоит корыто с водой, кабан залезает в него и вода выливается, чтобы образовалась грязь. Как говорит управляющая фермой, свиньям бы побольше грязи, и больше ничего им не надо.
Пока мы смотрели, как свиньи купаются в грязи, мимо нас купаться в пруд пошли гуси и утки, строем как солдаты.
- У них все по расписанию, насыпаю им корм, они едят и идут купаться, - говорит Айжан. - Потом ближе к обеду идут обратно в загон - клевать зерно.
Видео Ербола АМАНШИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА