В Актобе задержана пенсионерка-сутенерша

Сегодня, 1 августа, департамент внутренних дел на транспорте завершил оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», начавшееся 28 июля, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мероприятие проводилось с целью предупреждения и пресечения преступлений, связанных с сексуальной и иной эксплуатацией, а также торговлей людьми. За время ОПМ на территории обслуживания транспортной полиции было выявлено 6 фактов сводничества, сообщила пресс-служба ведомства. В том числе, в Актобе за сводничество задержана 62-летняя местная жительница. Пенсионерка подозревается в том, что предоставляла желающим девушек для интимных услуг. «Торговала» пенсионерка на привокзальной площади «на протяжении длительного времени», отметили в пресс-службе. В настоящее время сотрудники линейного управления внутренних дел на станции Актобе проводят проверку по данному факту.