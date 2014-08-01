Сегодня, 1 августа, примерно в 9 часов утра на улице Шолохова в районе выезда в поселок Селекционный произошло ДТП. Мусоровоз ТОО "Орал таза сервис" буквально наехал на автомашину марки "Опель". - Я ехал в сторону города, - рассказал водитель "Опеля". - Дороги у нас, вы сами видите, какие. Чтобы объехать ямы, я буквально чуть-чуть выехал на встречку, и уже стал выворачивать на свою полосу, когда мусоровоз, который ехал навстречу, врезался в меня. - Я ехал из города, - рассказывает свою версию водитель мусоровоза. - Ехал по своей полосе, когда автомашина "Опель" стала обгонять другую машину и выехала на встречку. Чтобы не ударить в водительскую сторону и избежать жертв, я стал выворачивать на полосу встречного движения. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. На месте работают дознаватели управления административной полиции ДВД ЗКО.