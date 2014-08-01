Уголовное наказание бывший начальник управления физической культуры и отдыха ЗКО получил за хищения бюджетных средств, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Undaganov_Dzhakenov Сегодня, 1 августа, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор экс-начальнику облспорта Муслиму УНДАГАНОВУ и экс-директору школы высшего спортивного мастерства Мендихану ДЖАКЕНОВУ. Суд под председательством судьи Райбека ХАЙРБЕКОВА признал Муслима УНДАГАНОВА виновным в "Создании и руководстве ОПГ, совершенным лицом с использованием своего служебного положения", в "Присвоении или растрате чужого вверенного имущества в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций", а также "Служебном подлоге, совершенном должностным лицом" и приговорил к 10 годам, но путем поглощения менее строго наказания более строгим оставил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. 12 лет, напомним, Ундаганов получил по первому уголовному делу, который завершился в суде в феврале этого года. Мендихан ДЖАКЕНОВ был оправдан по статье "Создание, руководство и участие в ОПГ", и признан виновным по статье "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества". За это наказание ему назначили 7 лет лишения свободы, но также путем поглощения менее строго более строгим, также оставил ему наказание в виде 11 лет тюрьмы в колонии строгого режима. Кроме того, суд приговорил взыскать с УНДАГАНОВА и ДЖАКЕНОВА в совокупном порядке заявленный иск управления туризма, физической культуры и спорта ЗКО в размере 11 миллионов 956 тысяч тенге. По словам судьи Райбека ХАЙРБЕКОВА, 8 эпизодов хищения бюджетных средств были совершены ДЖАКЕНОВЫМ и УНДАГАНОВЫМ в период 2007-2008 годов. Подсудимые вину не признали, но в ходе судебного расследования их вина была доказана. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Undaganov_Dzhakenov1 Undaganov_Dzhakenov2   Фото Ербола АМАНШИНА