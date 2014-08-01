yarmar2Сегодня, 1 августа, по улице Дины Нурпеисовой (Арбат) открылась школьная ярмарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школьную ярмарку городской акимат организует пятый год подряд. До начала учебного года индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность продавать канцтовары и другие учебные принадлежности в одном месте. - У нас цены ниже, чем на центральном рынке. Городской акимат контролирует цены и следит за порядком на ярмарке. В этом году нам устроили очередность, то есть нас распределили по местам, дав определенный номер. Так, мы избегаем лишней траты нервов за место на ярмарке, потому что раньше мы выходили стихийно. - говорит индивидуальный предприниматель Галия МЕДРЕСОВА. К слову, цены канцтоваров контролируются, чтобы продавцы не завышали цены. Как говорят сами предприниматели, ярмарка создана для людей, чтобы те могли покупать товары по более низкой цене. - Пока мне все нравится, я здесь первый раз, сейчас ходим с внучкой, выбираем канцтовары для детского сада, - говорит пенсионерка Капиза ОМАРОВА. На ярмарку приезжают с поселков, чтобы закупаться к новому учебному году по программе "Дорога в школу". yarmar