Сегодня примерно в 18 часов в районе завода «Омега» произошло ДТП, участником которого стали автобус маршрута №35 и легковой автомобиль марки «Ниссан- Максима», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места происшествия. Со слов очевидцев, автобус по ходу своего маршрута по улице Есенжанова выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель «Ниссан» пытался увернуться, но удара избежать не удалось. - Удар прошел по касательной, я в это время ехал по первой полосе, - говорит  очевидец ЧП, водитель «Камаза». - «Ниссан» попытался увернуться, я вовремя заметил, и остановился. Но автобус все равно задел автомобиль и его развернуло на 180 градусов и выбросило на первую полосу. Как говорит водитель грузовика, если бы он вовремя не среагировал, то легковой  автомобиль столкнулся бы еще и с ним. Из-за ДТП на улице образовался автомобильный затор. Фото Медета МЕДРЕСОВА