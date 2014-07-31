Два человека пострадали в пожаре на НПЗ в Актюбинской области
Источник: newskaz.ru ЧП произошло на Жанажольском газоперерабатывающем заводе АО «СНПС Актобемунайгаз", передает корреспондент портала "Мой город". 29 июля на заводе, расположенном в Мугалжарском районе, произошло загорание компрессорно-насосного блока. В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ТОО «Пожарная автоматика-сервис». В результате пожара два человека были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В частности, 32-летний рабочий в тот же день был доставлен санавиацией в больницу скорой медицинской помощи города Актобе. Второй пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение "Медикер" вахтового поселка Жанажол. Ему 41 год.