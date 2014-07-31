По сообщению пресс-службы, в настоящее время уже готовы технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация проекта «Реконструкция ИВПП, перрона и рулежной дорожки аэропорта г.Уральск». Конкурс объявил в июле министерство транспорта и коммуникаций РК. Планируется, что реконструкция завершат до конца нынешнего года. Проектом предусмотрено увеличить длину "взлетки" с 2400 до 2800 метров, ширину с 42 до 45 метров. На реконструкцию из республиканского бюджета выделено 6 млрд тенге. Напомним, взлетно-посадочная полоса аэропорта "Орал" находится в аварийном состоянии. Еще в январе 2012 года авиакомпания Air Astana прекратила выполнение рейсов в Уральск. Тогда в авиакомпании пояснили, что «эта мера является вынужденной, поскольку аэропорт Уральска нуждается в капитальном ремонте взлетно-посадочных полос для того, чтобы реактивные авиалайнеры смогли выполнять безопасные взлеты и посадки».Последние два года через аэропорт Уральска рейсы осуществляли только две авиакомпании - «СКАТ» и «Бек Эйр». При этом, аэропорт Уральска находится в частных руках, и только в прошлом году его «взлетка» была передана на баланс республики.